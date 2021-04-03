В Азербайджане зафиксировали рекордное с начала года суточное число заболевших коронавирусом

Азербайджанский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в стране зафиксировали 2392 случая заражения коронавирусом. Это наибольший суточный прирост количества заболевших с начала 2021 года. Накануне, 2 апреля, случаев инфицирования выявили на 31 меньше.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло 268 тыс. 714. Умер за сутки 31 человек с диагностированным коронавирусом. Число жертв инфекции с начала пандемии превысило 268 тыс. Выздоровели после коронавируса более 240 тыс. человек. На лечении находится около 24 тыс. азербайджанцев.

12 марта Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в России. В феврале стало известно, что Азербайджан первым в мире решил испытать комбинацию «Спутника V» с вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Кроме того, в стране ведется вакцинация от COVID-19 китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac.

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