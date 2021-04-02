Свердловский оргкомитет «Единой России» зарегистрировал на праймериз еще 15 человек

Свердловский оргкомитет партии «Единая Россия» зарегистрировал еще 15 участников праймериз, сообщили в пресс-службе регионального отделения. «К окончанию срока регистрации мы ожидаем внушительное количество участников, что создаст конкуренцию и позволит выявить настоящих лидеров»,— отметил председатель свердловского отделения партии Виктор Шептий.

Среди зарегистрированных кандидатов есть действующие депутаты и известные политические деятели. В частности, действующий депутат заксобрания Свердловской области выдвинулся в региональный парламент (по Богдановичскому одномандатному округу и в составе Богдановичской территориальной группы) и в Госдуму (по списку). В Госдуму также намерены избираться действующие депутаты Андрей Ветлужских (по списку) и Лев Ковпак (по Каменск-Уральскому одномандатному округу).

Напомним, выборы депутатов в Госдуму и свердловское заксобрание состоятся 19 сентября. Ранее документы на участие в праймериз подали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Максим Иванов. На предварительное голосование также выдвинулись губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, автогонщик Сергей Карякин.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, для переизбрания в региональный парламент некоторые оппозиционные депутаты готовы принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Анастасия Реутова