Что думают о розыгрышах американцы и как чаще всего умирают киногерои Любопытные сообщения и исследования 29 марта — 2 апреля

Шутить или не шутить — вот в чем вопрос

1 апреля жители разных стран отмечали День смеха, также известный как День дурака. В эту дату принято подшучивать над коллегами, друзьями и родственниками. В США мнения об уместности этой традиции разделились. По данным свежего опроса компании YouGov, почти половину американцев (47%) скорее раздражают первоапрельские розыгрыши, тогда как 45% все же считают их забавными. Как относятся к 1 апреля в США — в материале “Ъ”.

Кино убивает

Чаще всего герои в кино погибают от поножовщины. К такому выводу пришел портал Goodluckmate после анализа данных о 50 тыс. смертей, собранных ресурсом Cinemorgue Wiki. По статистике, почти 12% персонажей были убиты с помощью колюще-режущих предметов: ножей, мечей или сабель. Каким образом киногером умирают чаще всего — в материале “Ъ”.

Стыд — дело семейное

В среднем четверо из пяти родителей считают, что окружающие время от времени осуждают их. Об этом говорится в докладе компании Ipsos, опросившей 23 тыс. человек из 28 стран. Чаще всего чувствуют такое отношение к себе жители Сингапура, США и Польши (везде более 90% респондентов). Каждый десятый родитель утверждает, что его осуждают «очень часто». Как чувствуют себя родители в России и других странах — в материале “Ъ”.

Мечтая о поездках

Каждый четвертый американец (24%) за последний год искал вдохновение для будущих путешествий в соцсетях. В среднем у них на это ушло по 176 часов. Такие выводы сделало исследовательское агентство OnePoll, опросив 2 тыс. человек. Просматривая посты на туристическую тематику, 76% жителей США захотели больше путешествовать, а 63% почувствовали себя немного счастливее. Как ищут идеи для поездок в Америке — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко