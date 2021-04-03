Где американцы ищут вдохновение для путешествий

Каждый четвертый американец (24%) за последний год искал вдохновение для будущих путешествий в соцсетях. В среднем у них на это ушло по 176 часов. Такие выводы сделало исследовательское агентство OnePoll, опросив 2 тыс. человек. Просматривая посты на туристическую тематику, 76% жителей США захотели больше путешествовать, а 63% почувствовали себя немного счастливее. Респонденты также вдохновлялись разговорами с близкими людьми о будущих поездках (26%), читали книги и журналы (25%), смотрели тревел-шоу и фильмы о путешествиях (25%).

По данным опроса, в 2020 году три четверти американцев путешествовали меньше, чем рассчитывали, а со времени последней поездки прошло около семи месяцев. Такая пауза дала респондентам время на размышления: сейчас каждый из них в среднем намерен посетить четыре места. В 2021 году 69% американцев уже запланировали одну или несколько поездок. При этом каждый второй заявил, что поедет куда-то только после того, как поставит прививку от коронавируса.

Больше половины американцев (56%) намерены отправиться в путешествие на автомобиле. Более трети респондентов (37%) предпочли бы провести отпуск в новом месте, а 30% — в уже знакомом. Более половины опрошенных (54%) также уверены, что поездки полезны для душевного здоровья.

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