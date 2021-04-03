Самые распространенные смерти в кино

Чаще всего герои в кино погибают от поножовщины. К такому выводу пришел портал Goodluckmate после анализа данных о 50 тыс. смертей, собранных ресурсом Cinemorgue Wiki. По статистике, почти 12% персонажей были убиты с помощью колюще-режущих предметов: ножей (самое популярное оружие у серийных убийц в хоррорах), мечей (фигурируют в основном в исторических фильмах) или сабель (картины о пиратах).

От последствий взрывов в кино умерли 3,7 тыс. человек. Чаще всего таким образом гибнут сразу несколько персонажей. Смерть в перестрелке — третья по распространенности (3,4 тыс. человек), используется практически во всех жанрах. Еще 2,5 тыс. человек умерли при падении с высоты. Чаще всего так умирают злодеи, а вот смерть положительных персонажей таким образом скорее редкость. Замыкает топ-5 смерть от огня (2,4 тыс. случаев). Чаще всего пожары встречаются в фильмах ужасов.

В первую десятку также вошли смерти от удушья, от травм головы, отравления, утопления или болезни (все — от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. случаев). Самым мирным способом — из-за преклонного возраста — умерло только около 1% киногероев.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».