Почему родители в разных странах чувствуют осуждение окружающих

В среднем четверо из пяти родителей считают, что окружающие время от времени осуждают их. Об этом говорится в докладе компании Ipsos, опросившей 23 тыс. человек из 28 стран. Чаще всего чувствуют такое отношение к себе жители Сингапура, США и Польши (везде более 90% респондентов). Каждый десятый родитель утверждает, что его осуждают «очень часто». Лидерами в этой категории стали жители Индии (28%), ЮАР (23%) и Мексики (19%). На другом конце спектра оказалась Россия. Почти две трети российских родителей (65%) признали, что ощущают осуждение в свой адрес время от времени и лишь 3% — «очень часто». Это значительно ниже, чем данные в среднем по миру — 82% и 12% соответственно.

Среди предполагаемых причин для осуждения респонденты называли поведение своих детей (в среднем 46% среди респондентов из всех стран), способность или неспособность ребенка делать определенные вещи (31%), его внешний вид (21%). Каждый четвертый родитель думает, что его судят за строгость, а каждый пятый — наоборот, за излишнюю мягкость. Наконец, 19% родителей считают, что их могут осудить за слишком большое количество времени, которое их дети проводят за экранами гаджетов, а 17% — за недостаточное количество времени, уделяемого детям.

При этом, по данным Ipsos, опасения родителей далеко не беспочвенны. Четверо из пяти бездетных респондентов признали, что им случалось осуждать сограждан с детьми. Чаще всего склонны судить родителей в ЮАР, Канаде и США. Россия вошла в число стран, где таких людей меньше всего. В целом признались, что осуждают родителей, 71% россиян, а делают это «очень часто» — 3% (меньше только в Китае — 2%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».