Как американцы относятся к первоапрельским розыгрышам

1 апреля жители разных стран отмечали День смеха, также известный как День дурака. В эту дату принято подшучивать над коллегами, друзьями и родственниками. В США мнения об уместности этой традиции разделились. По данным свежего опроса компании YouGov, почти половину американцев (47%) скорее раздражают первоапрельские розыгрыши, тогда как 45% все же считают их забавными. В исследовании приняли участие 3,7 тыс. человек.

Сильнее всего недовольны праздником пожилые респонденты: 51% опрошенных старше 65 лет считают традицию шутить на 1 апреля скорее раздражающей. Напротив, среди американцев младше 30 лет так думают только 40%, а половина считает ее скорее забавной. При этом среди молодежи наиболее благосклонны к празднику мужчины — 60% против 42% женщин. Выяснилось также, что американцам больше нравится устраивать розыгрыши (46%), а не быть их объектами (36%).

Любопытно, что в 2019 году опрос портала National Today показал, что отмечать 1 апреля большинству американцев нравится. Скептиков тогда оказалось гораздо меньше: 14% заявили, что День смеха не любят, а 3% — что его ненавидят.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».