В Геленджике на майские праздники ждут 60 тысяч отдыхающих

С 1 по 10 мая 2021 года в Геленджике ожидают приезда 60 тыс. организованных туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Единовременно на курорте будет находиться около 15 тыс. гостей, а заполняемость организованного сектора составит порядка 85%. Наплыв туристов начался в марте, отметил глава курорта. В связи с этим было принято решение включить все фонтаны в городе. Теперь они будут работать круглый год.

В апреле в гостиничном секторе уже забронировано 74 % номерного фонда. «Дал поручение заместителю, который курирует санаторно-курортный комплекс, разработать четкий алгоритм подсчета и неорганизованных отдыхающих», - сказал мэр.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в новогодние праздники в Геленджике отдохнули свыше 20 тыс. туристов. В это число не вошли 6 тыс. иногородних собственников жилья в Геленджике, которые приехали на январские праздники в собственные квартиры.

Ранее стало известно, что в Геленджике открытие летнего сезона растянут на неделю. Мероприятие продлится с 5 по 12 июня. 26 марта 2021 года стало известно, что после годичного перерыва в Геленджике вновь проведут карнавал.

Елена Зуева