Фонтаны в Геленджике начнут работать круглогодично

В ближайшие дни в Геленджике запустят фонтаны, теперь они будут работать круглый год. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По его словам, на курорте решили уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам. «Теперь уже нет такого месяца, чтобы на территории курорта не было гостей. Наш мягкий климат и погода позволяют и нашим местным жителям гулять и любоваться морем и набережной круглый год. Дал поручение нашим коммунальщикам подготовить фонтаны города к включению в ближайшие дни», - отметил глава курорта.

Поводом для их отключения могут быть только минусовая температура или проведение профилактических работ.

В настоящее время завершена предсезонная подготовка светомузыкального фонтана на Лермонтовском бульваре — одного из наиболее сложных по своим техническим характеристикам. 30 марта проведут проверку работоспособности его системы.

Как писал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года в Геленджике открылся первый в мире морской плавающий светомузыкальный фонтан. Он построен на базе плавающей в открытом море понтонной конструкции, защищенной от удара волны.

Елена Зуева