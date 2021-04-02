В Великобритании выявлено 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь — с «другими тромбозами». Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятору неизвестно, чтобы такие же проблемы наблюдались после применения вакцины BioNTech и Pfizer.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria

О смене названия — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca сменила "имидж"».