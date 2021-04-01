Экс-начальника отдела ГИБДД Новочеркасска начали судить за взятки от подчиненных

В Новочеркасском городском суде началось слушание дела бывшего начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Евгения Ганзенко, очередное заседание назначено на 8 апреля. Экс-полицейского обвиняют в получении взятки (ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ) и мошенничестве (ст.159 ч.3 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке суда.

О возбуждении дела в отношении Евгения Ганзенко стало известно в марте 2020 года. По версии следствия, изложенной в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области, начальник отдела ГИБДД получил от своего подчиненного взятку за общее покровительство и попустительство по службе. «Преступные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и ОРЧСБ ГУ МВД России по Ростовской области»,— отметили в ведомстве. Вскоре после задержания господина Ганзенко заключили под домашний арест, эта мера пресечения действует в отношении него по сей день.

Как сообщил источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, Евгений Ганзенко в рабочее время в своем рабочем кабинете получил 30 тыс. руб. от командира взвода ДПС по фамилии Вакуленко. По данным источника, сейчас Вакуленко находится в СИЗО, в отношении него расследуется дело по статьям о посредничестве во взяточничестве и о мошенничестве (ст. 291.1 и ст. 159 УК РФ). «По версии следователей, деньги они собирали регулярно. Подчиненные скидывались, а начальство закрывало глаза на нарушения. В деле фигурирует сумма в 600 тыс. руб. — предполагается, что столько Ганзенко насобирал с сотрудников за четыре месяца. Сейчас следователи проверяют ряд сотрудников отдела на причастность к совершению должностных преступлений»,— отметил источник.

По его данным, Евгений Ганзенко частично признал вину. «Обвиняемый утверждает, что собирал деньги на уборщиц»,— добавил источник. Защита Евгения Ганзенко отказалась комментировать дело до окончания судебного следствия.

Кристина Федичкина