Кремль не согласен с докладом Госдепа о нарушениях прав человека в России

Кремль не согласен с обвинениями Госдепа США в существенных нарушениях прав человека, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Госдеп представил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В нем, в частности, говорится, что власти России «грубо вмешиваются» в частную жизнь граждан и занимаются «политически мотивированными репрессиями».

«Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”, ознакомились ли в Кремле с докладом. «Документ этот с постоянной регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы фактически ежегодно вне зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения. Острота этих фраз то повышается, то снижается»,— добавил он.

Отношения России и США обострились в марте после слов американского президента Джо Байдена. Он назвал Владимира Путина «убийцей». Кремль расценил это как оскорбление главы государства. Посла России в США отозвали в Москву для консультаций. Позже господин Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил господина Путина на апрельский саммит по климату.

Подробнее об отношениях России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».