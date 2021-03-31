Евросоюз назвал «ложными» обвинения СВР в дискредитации «Спутника V»

Евросоюз полностью опровергает приписываемые некоторым его чиновникам заявления по поводу российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сказал представитель ЕС. Ранее Служба внешней разведки России сообщила о дискредитации российской вакцины со стороны ЕС. В сообщении упоминались слова главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера о необходимости задержки регистрации вакцины.

«Что касается господина Гюльнера, мы полностью опровергаем то, что ему ложно приписывают. Мы также отмечаем, что российское заявление не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения»,— сказал представитель Евросоюза «РИА Новости».

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, среди них — Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу «Спутника V» 4 марта. В апреле в Россию приедут эксперты агентства, чтобы проверить клинические испытания и производство вакцины. В Евросоюзе считают, что производство российской вакцины не повлияет на ситуацию с пандемией.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».