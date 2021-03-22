Европейский регулятор в апреле проверит испытания «Спутника V» в России

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, чтобы проверить клинические испытания и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

«В отношении "Спутника V" идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России в том, что касается как производства, так и клинических исследований»,— сказал господин Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3 (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, после проверки EMA можно будет понять, к какому времени будут получены все данные, необходимые для возможного одобрения вакцины. Он уточнил, что сейчас такую проверку проходят немецкая Curevac и американская Novavax.

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Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, в том числе Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. ЕМА начало экспертизу «Спутника V» 4 марта, при этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в российской вакцине.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».