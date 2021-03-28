Еврокомиссар: производство «Спутника V» не повлияет на ситуацию в Европе

Производство российской вакцины «Спутник V» в Европе после апробации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) займет около года и не повлияет на ситуацию с пандемией, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации. Ранее он сообщал, что у ЕС нет необходимости в «Спутнике V».

«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10–14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена»,— сказал господин Бретон в эфире телеканала LCI (перевод по ТАСС). Он также отметил, что «это не станет ответом на наши сегодняшние проблемы».

Еврокомиссар уточнил, что у него нет оснований сомневаться в этой вакцине, так как он «испытывает большое уважение к российским ученым».

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Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, среди них — Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. ЕМА начало экспертизу «Спутника V» 4 марта. В апреле в Россию приедут эксперты агентства, чтобы проверить клинические испытания и производство вакцины.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».