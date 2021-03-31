Двое полицейских из Капитолия подали в суд на Трампа из-за беспорядков 6 января

Два сотрудника полиции американского Капитолия подали в суд на бывшего президента Дональда Трампа. Полицейские обвинили его в подстрекательстве протестующих, штурмовавших Капитолий 6 января, сообщает Bloomberg. Сторонники господина Трампа пошли на штурм здания после утверждения результатов президентских выборов, по итогам которых новым президентом США стал Джо Байден.

Иск был направлен в федеральный суд Вашингтона, истцы — полицейские Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби. Они утверждают, что протестующие атаковали их с помощью «аэрозольных химикатов», в том числе перцового баллончика и слезоточивого газа. В результате сотрудники полиции получили ожоги глаз, горла и кожи.

Они также пожаловались, что страдают от депрессии после беспорядков. Господин Блэссингейм рассказал, что его «преследуют воспоминания» об инциденте, а «образы, звуки, запахи и даже вкус нападения» свежи в памяти. «Он испытывает чувство вины из-за того, что не мог помочь своим коллегам, на которых тоже напали, и что он выжил, когда другие не смогли»,— говорится в иске.

Офицеры полиции требуют возмещения денежного ущерба, его сумма не указана. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Представители Дональда Трампа еще никак не прокомментировали иск.

Напомним, в ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позднее двое сотрудников полиции Капитолия покончили жизнь самоубийством. Нападение на Капитолий стало поводом ко второму объявлению импичмента Дональду Трампу, но Сенат оправдал его. Бывший и. о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, начавший расследование в связи со штурмом, заявлял, что у Минюста есть доказательства, дающие основание предъявить обвинения в подстрекательстве к мятежу. Сам господин Трамп считает, что участники акции не создавали угрозы.

О том, как экс-президент США борется за сохранение своего влияния, читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».