Армейцы вышли за рамки регулярного

ЦСКА гарантировал себе участие в четвертьфинале Евролиги. Случилось это в Санкт-Петербурге, где армейцы в рамках 32-го тура регулярного первенства обыграли «Зенит» со счетом 86:74. Что до петербуржцев, то они сохраняют шансы на попадание в топ-8, но права на ошибку в оставшихся играх у них, можно сказать, уже нет.

ЦСКА прибыл в Санкт-Петербург в разгар очередного, третьего уже в этом сезоне, кризиса имени Майка Джеймса. В минувшую субботу американский защитник армейцев вновь что-то не поделил с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Причем прямо по ходу матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа. В итоге Джеймс попросту ушел в раздевалку, а ЦСКА, пытавшийся сначала сгладить скандал заявлением о том, что у Джеймса прихватило живот, все же признал, что проблема куда серьезнее. Президент армейцев Андрей Ватутин, комментируя решение Итудиса об отстранении Джеймса от игр, заявил порталу Metaratings, что «потенциал совместной работы с Майком Джеймсом сейчас не просматривается». «Первый его сезон в ЦСКА не принес нам никаких трудностей, потому был подписан трехлетний контракт. В нынешнем сезоне клуб делал все возможное, чтобы сотрудничество было успешным и принесло результат. Возникшие проблемы нельзя было решить одним махом, потому мы действовали в "ручном" режиме, однако стабильности в коллективе достигнуть не удалось. Итудис — опытный и знающий тренер, имеющий свой взгляд на то, как строить команду, и он отвечает за результат. По мнению тренерского штаба, решение об отстранении Джеймса полностью соответствует интересам команды»,— сказал Андрей Ватутин. «При этом не стоит демонизировать Майка. Он великолепный баскетболист, не раз в одиночку выигрывавший матчи, поражавший зрителей эффектными действиями. Но так вышло, что ситуация превратилась в один неразрешимый конфликт. К сожалению, уладить его не представляется возможным»,— добавил президент клуба.

Потеря столь ценного, пусть и трудноуправляемого актива, как Джеймс, казалось, не могла пройти бесследно.

И матч против «Зенита», который в отличие от ЦСКА всерьез рискует не попасть в play-off (шансы армейцев пройти мимо четвертьфинала были исключительно умозрительными), да еще на его площадке был вроде бы вполне подходящим случаем для проявления глубины проблемы. Тут просматривался полный набор. «Зенит» играл дома, «Зениту» нельзя было проигрывать, «Зенит» в этом сезоне вполне успешно противостоял ЦСКА. Да, в первом круге Евролиги в Москве ЦСКА был сильнее. Но в Единой лиге ВТБ победа осталась за петербуржцами. Кстати, в рамках ее регулярного первенства команды вновь встретятся уже пятого апреля.

Но, как выяснилось, Димитрис Итудис, много говоривший после размолвки с Джеймсом о важности единства в команде, очень эффективно перестроил игру ЦСКА на режим «без Джеймса». Признаться, он сделал это еще по ходу упомянутого матча против УНИКСа. Но тогда могло показаться, что это ситуативный успех. Похоже, это не так. Джеймса не то что не хватало — он был не очень-то нужен (хотя его джокерских выстрелов все же будет не хватать). ЦСКА ведь был именно командой — быстрой, слаженной, неуступчивой. Как в атаке, так и в обороне. У чужого кольца вновь очень убедителен был Йоханнес Фогтманн, работавший практически со стопроцентным показателем точности. Плюс надежно тащил некую базовую нагрузку Торнике Шенгелия. Разве что могло показаться, что Иффе Лундберг, взваливший на себя работу все того же Джеймса, не дотягивал до его уровня (он играл неплохо, но без огня, присущего Джеймсу), но ущерба от этого было не так уж и много. Тем более что у «Зенита» были большие проблемы с созиданием.

Команда Хави Паскуаля, обычно не быстрая, если к тому нет сиюминутных предпосылок, стремящаяся доводить каждый розыгрыш до верного, словно высушивая соперника, почему-то спешила. И уже первая четверть могла бы снять все вопросы относительно победителя. Если бы не Билли Бэрон.

Классический ролевик, работа которого в том, чтобы время от времени появляться на площадке и бить с дистанции, вдруг оказался ключевым добытчиком очков для своей команды. Ему нужно отдать должное — за матч он набрал 24 очка (лучший показатель в игре), четырежды попав с дистанции и еще шесть раз реализовав двухочковые попытки. И именно его игра позволила «Зениту» не отстать от ЦСКА безнадежно, а потом даже догнать соперника. Но беда была в том, что если Бэрон проводил отличный матч, то вот, скажем, Кевин Пангос, который по должности и управляет игрой команды на площадке, сыграл неблестяще. Дело не только в том, что он мало попадал, а скорее в том, что не находил для «Зенита» таких продолжений атаки, к которым ЦСКА был бы не готов.

В итоге в третьей четверти, после точного попадания Дениела Хэккета, отрыв ЦСКА достиг 11 очков. Долго таким он не был. Тарик Блэк выдал хороший отрезок и урезал его вдвое. Но на еще одну полноценную погоню у «Зенита» не оставалось не то что сил (физически «Зенит» хорошо готов), а скорее понимания того, как ее организовать.

Финальная десятиминутка прошла уже под полным контролем ЦСКА, который зафиксировал победу со счетом 86:74.

Армейцы, таким образом, обеспечили себе путевку в четвертьфинал. Неясным пока остается, пройдут они туда из первой или второй четверки — пока армейцы идут вторыми. Лучше (да и вероятнее всего), конечно из первой, чтобы иметь преимущество своей площадки. Что касается «Зенита», то из топ-8 он выбыл, но вполне может туда вернуться. Нужно не терять очки в трех оставшихся матчах (петербуржцы, как и ЦСКА, сыграли на одну игру меньше остальных — в обоих случаях из-за переноса встречи с «Панатинаикосом»). Задача посильная, учитывая, что соперников, на что-то еще претендующих, у «Зенита» до конца регулярки уже не будет.

Арнольд Кабанов