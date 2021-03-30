Песков назвал процесс сдерживания цен на продукты «филигранным»

Правительство работает над сдерживанием цен на продукты так, чтобы это не привело к товарным перекосам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, регулировка цен является «филигранным» процессом. Ранее сегодня правительство продлило заморозку цен на сахар и масло.

«Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о продолжительности заморозки цен.

Пресс-секретарь уточнил, что правительство проводит мониторинг ситуации с ценами на продукты. «Но повторю, что, конечно, это находится — как одно из поручений президента — под контролем администрации»,— сказал он во время пресс-колла.

Правительство продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года и на подсолнечное масло до 1 октября 2021 года. Отпускная цена на сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб., на подсолнечное масло — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно. До этого Владимир Путин заявил, что при определении цен на продукты нужно соблюдать баланс интересов и не допускать скачков цен.

Подробнее о порядке мониторинга цен — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».