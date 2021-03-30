Песков: идея саммита «пятерки» СБ ООН сейчас мало реализуема

Идея проведения саммита лидеров стран—постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова вернуться к ней в любой момент, но без желания США идея «мало реализуема». Провести встречу ранее предложил президент Владимир Путин.

«Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема»,— сказал господин Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

В январе 2020 года Владимир Путин призвал провести встречу глав государств «пятерки» членов Совбеза ООН. Предполагалось, что саммит состоится в сентябре в Нью-Йорке, но из-за пандемии эти планы пришлось отложить на неопределенное время. В январе 2021 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия все еще готова к встрече и ждет реакции новой американской администрации.

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