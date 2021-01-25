Небензя призвал новую администрацию США поддержать проведение саммита «пятерки» СБ ООН

Россия все еще готова к встрече лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Франция, Великобритания и Китай) и ждет реакции новой американской администрации на это предложение, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, идея саммита «получила отклик в "пятерке" на предыдущем этапе, но затем вмешалась пандемия, которая сделала невозможной очную встречу».

«Пришла новая администрация США, которая тоже должна отреагировать на эту инициативу. Но инициатива на столе, она по-прежнему актуальна и важна для прямого разговора. Я бы на месте американской администрации эту инициативу поддержал»,— сказал господин Небензя в интеревью ТАСС.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года призвал провести встречу глав государств «пятерки» членов СБ ООН. Предполагалось, что предложенный Россией саммит состоится в сентябре в Нью-Йорке в рамках открытия 75-й сессии Генеральной ассамблеи. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции эти планы пришлось отложить на неопределенное время.

20 января истекли президентские полномочия Дональда Трампа. Новым президентом США стал Джо Байден. Господин Байден — первый американский президент со времен распада СССР, который не провозгласил попытку улучшения отношений с Россией.

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