Киев анонсировал учения на линии соприкосновения в Донбассе

Украинские военные проведут антитеррористические учения на линии соприкосновения в Донбассе. В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили, что они пройдут в районе ООС у населенного пункта Счастье 30–31 марта.

«Тренировка пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности»,— сказали в ООС. В штабе ООС попросили граждан при передвижении по городу иметь документы, удостоверяющие личность.

В пятницу, 26 марта, в результате обстрела населенного пункта Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. Киев обвинил в обстреле «вооруженные формирования РФ». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он проведет разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

О политике Украины в отношении России читайте в публикации “Ъ” «Вечера на хуторе близ Брюсселя».