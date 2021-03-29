Минэнерго: блокировка Суэцкого канала почти не коснулась поставок Urals

Блокировка Суэцкого канала из-за ситуации с судном «Ever Given» почти не отразилась на поставках российской нефти марки Urals, сообщило Минэнерго России. Ранее сегодня судно удалось снять с мели, сроки разблокировки движения по каналу пока не называются.

«Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки»,— говорится в сообщении Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

Министерство отметило, что российские экспортные проекты (нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, газопроводы Ямал—Европа, «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток») занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов. В Минэнерго считают, что высокий потенциал расширения объемов транспортировки есть у Северного морского пути (СМП).

«Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли девяти-десяти месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров»,— сообщило министерство. В 2020 году грузопоток по СМП составил почти 33 млн т грузов, в том числе более 18 млн т сжиженного природного газа. К 2024 году грузопоток планируется увеличить до 80 млн т в год.

23 марта контейнеровоз «Ever Given» развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель, причиной мог стать сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода.

Подробнее о последствиях блокировки — в материале “Ъ” «Большая пробка для мирового океана».