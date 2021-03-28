Хэмилтон стал победителем первого этапа «Формулы-1»

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл первый этап нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна. Вторым стал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (+0,745 сек.), третьим — еще один пилот Mercedes Валттери Боттас (+37,383).

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин сошел на первом круге гонки. Он вылетел с трассы и разбил болид.

Следующий этап сезона пройдет с 16 по 18 апреля в итальянской Имоле.

Подробнее о старте сезона читайте в публикации “Ъ” «“Формула-1” вступает в переход».