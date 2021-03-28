Мазепин сошел на первом круге дебютного этапа «Формулы-1»

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин сошел на первом круге гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1». Он вылетел с трассы и разбил болид.

В своей дебютной гонке Мазепин стартовал с 19-й позиции. На нее он поднялся после того, как немецкий гонщик Aston Martin Себастьян Феттель получил штраф и был вынужден начинать гонку с последнего места вместо 18-го. В квалификации, которая состоялась 27 марта, Никита Мазепин занял 20-ю позицию.

Этап «Формулы-1» в Бахрейне стал первым в этом сезоне.

Подробнее о старте сезона читайте в публикации “Ъ” «“Формула-1” вступает в переход».