У парламента Армении пройдет митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване перед зданием парламента Армении собираются представители оппозиции. Там пройдет митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Политическая обстановка в стране обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян сообщил, что если господин Пашинян уйдет в отставку формально для запуска механизма досрочных парламентских выборов, то оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности премьера в предвыборный период. «Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку»,— сказал господин Сагателян перед митингом (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Никол Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Решение об их проведении принято по итогам встречи с лидером оппозиционной фракции «Процветающей Армении» Гагиком Царукяном и с учетом позиции президента страны Армена Саркисяна.

Подробнее о ситуации в стране — в материале “Ъ” «Из кризиса в Армении выходят досрочно».