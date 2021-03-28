Неверов призвал США относиться к Буту и Ярошенко так же гуманно, как к Навальному

Лидер фракции «Единая России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал призыв Госдепа США оказать медпомощь оппозиционеру Алексею Навальному. Депутат заявил, что США не реагируют на просьбы о гуманном отношении к россиянам Виктору Буту и Константину Ярошенко.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. Представитель Госдепа США Нед Прайс обратился к российским властям после того, как Навальный рассказал о болях в спине и онемении ноги.

«Любому заключенному необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь, будь то Навальный или кто-либо еще»,— сказал господин Неверов ТАСС. Он отметил, что США не реагируют на призывы о «гуманном отношении к Виктору Буту, которого как в Средневековье заковывают в кандалы, или к Константину Ярошенко, которому без достаточного обезболивания сделали операцию». «Хотя Россия в данном случае просит за граждан своей страны, а не чужой»,— уточнил Сергей Неверов.

Российского предпринимателя Виктора Бута в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконные сделки с оружием и за финансирование терроризма. Пилота Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за попытку транспортировки кокаина.

Подробнее о состоянии оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».