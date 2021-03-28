Президент WBC считает третий бой между Поветкиным и Уайтом логичным решением

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что логичным решением было бы провести третий бой между российским боксером Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом из Великобритании. В команде Уайта сказали, что он готов провести еще один бой с россиянином.

«Это (третий бой.— “Ъ”) было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно»,— сказал господин Сулейман ТАСС.

Собеседник агентства в команде Уайта сказал, что британец «готов дать Поветкину третий бой», когда россиянин восстановится.

Поветкин 28 марта проиграл в матче-реванше Уайту. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Поветкин лишился временного титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Первый бой проходил в августе 2020 года, тогда россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Подробнее о матче-реванше — в материале “Ъ” «Александру Поветкину ответили нокаутом».