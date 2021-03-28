Глава комитета Госдумы Калашников ответил на угрозу Киева о выдворении россиян из Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что российских граждан выдворят с территории Крыма, когда он перейдет под контроль Киева. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) посоветовал господину Резникову думать о том, что украинцы «в один момент очнутся» и выгонят подобных министров.

Господин Резников заявил, что в Крым прибыло 500 тыс. россиян для «ассимиляции населения Крыма». По его словам, они «размывают» этническое население. Вице-премьер считает этих россиян «пособниками преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем». «А все, кто попал (в Крым.— “Ъ”) непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура»,— сказал вице-премьер телеканалу «Дом».

Господин Калашников предложил господину Резникову «подумать о том, как бы не лишиться своего кресла». «Я уверен, что это случится. Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров. А Крым — неотъемлемая часть России, и так будет всегда. Пусть лучше этот господин переживает за свою положение, чем за судьбу полуострова»,— сказал господин Калашников «РИА Новости».

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте Александр Молохов считает, что, обсуждая такую тему, власти Украины ведут «подмену дискурса». «Вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности»,— сказал господин Молохов «РИА Новости».

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма». Она гласит, что Киев применит для возвращения полуострова меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера». Украина также будет защищать права своих граждан, проживающих на «временно оккупированных территориях».

О стратегии — в материале “Ъ” «Воды нет, но вы держитесь».