Словакия сыграла вничью с Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022 перед игрой с Россией

Сборная Словакии и сборная Мальты сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра, которая проходила в Трнаве, завершилась со счетом 2:2. Сборные входят в группу H вместе с Россией, Хорватией и Кипром.

Голы забили: Давид Стрелец (49), Милан Шкриньяр (53) — Люк Гэмбин (16) и Александер Сатариано (20).

Положение в группе H:

Россия — 6 очков,

Хорватия — 3 очка,

Словения — 3 очка,

Мальта — 1 очко,

Кипр — 1 очко.

Россия в субботу, 27 марта, обыграла Словению со счетом 2:1. Ранее российская команда победила сборную Мальты со счетом 3:1. Россия сыграет со Словакией 30 марта.

В рейтинге FIFA Россия занимает 39 место. Словакия и Хорватия находятся выше — на 33-й и 11-й строчках соответственно. Словения занимает 62 место, Кипр — 100-е, а Мальта — 176-е.

Об успехах российской сборной — в материале “Ъ” «Сборная России добавила победности».