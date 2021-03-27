Российский фигурист Коляда стал пятым в одиночном катании на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. В сумме двух программ 26-летний спортсмен набрал 272,04 балла (93,52+178,52). Победителем стал американец Натан Чен (320,88; 98,85+222,03).

Второе место занял японец Юма Кагияма (291,77; 100,96+190,81), третье — его соотечественник Юдзуру Ханю (289,18; 106,98+182,20). Россиянин Евгений Семененко занял восьмую позицию (258,45; 86,86+171,59).

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022. Россию на играх в Токио представят три фигуриста.

25 марта Коляда занял четвертое место в короткой программе. Семененко тогда стал десятым. Вчера закончилась женская программа ЧМ. Первые три места заняли россиянки — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

О триумфе спортсменок из России — в материале “Ъ” «Российские фигуристки упали на пьедестал».