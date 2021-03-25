Фигурист Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ

Россиянин Михаил Коляда занял четвертое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Выступление 26-летнего спортсмена оценили в 93,52 балла. Победителем стал японец Юдзуру Ханю с результатом 106,98 балла.

Второе место занял другой японский спортсмен Юма Кагияма (100,96 балла). Еще один российский фигурист, 17-летний Евгений Семененко, стал десятым (86,86).

Вчера, 24 марта, в женской короткой программе победила россиянка Анна Щербакова. Выступление спортсменки оценили в 81,00 балла.

Произвольную программу мужчины представят в субботу, женщины — в пятницу. Чемпионат мира завершится 28 марта.

О выступлении российских фигуристок — в материале “Ъ” «Все круги каскада».