Сборная России по футболу сыграет 1 июня товарищеский матч со сборной Польши

Товарищеский матч по футболу между сборными России и Польши состоится 1 июня. Встреча пройдет в польском Вроцлаве.

«Подопечные Станислава Черчесова станут первым прямым соперником бело-красных перед чемпионатом Европы»,— говорится в сообщении Польского футбольного союза. Игра начнется в 22:45 мск.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. В первом матче Евро-2020, перенесенного на год из-за пандемии коронавируса, сборная России сыграет с Бельгией. Сборная Польши 14 июня встретится со Словакией.

Ранее сборные России и Польши встречались четыре раза. На счету команд по одной победе. Дважды они сыграли вничью.

О перспективах сборной России на чемпионате — в материале “Ъ FM”.