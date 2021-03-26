Автор законопроекта отрицает, что граждан лишат права отказываться от квартир с недоделками

Один из разработчиков законопроекта, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю, пояснил, что документ не лишает граждан права не принимать жилье с недостатками. Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») сообщил РБК, что в законопроекте подчеркивается право дольщика требовать от застройщика фиксации нарушений и недоработок в квартирах.

«Подобных споров много, и поэтому мы посчитали нужным зафиксировать это право, чтобы дольщик мог в закон застройщику указать»,— заявил господин Николаев. По словам депутата, что касается права отказа от договора, то его нельзя отнять.

«У нас есть Гражданский кодекс, договорные отношения, Конституция, в конце концов. Нельзя заставить вас подписывать документы, с которыми вы не согласны»,— сообщил Николай Николаев.

Ранее СМИ сообщали, что внесенный законопроект убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире.