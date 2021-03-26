Погорельцы дома на улице Лазурной в Анапе смогут вернуться в свои квартиры в начале апреля

В Анапе жители многоквартирного дома по ул. Лазурной, серьезно пострадавшего от пожара 12 марта, смогут вернуться в свои квартиры в начале апреля 2021 года. Об этом было объявлено на очередном заседании оперативного штаба по устранению последствий пожара.

По словам первого вице-мэра курорта Светланы Балаевой, деньги для видов выплат уже выделены. Так, по 10 тыс. руб. получили 181 из 186 человек, включенных в список пострадавших по заявлениям. Еще пятеро находятся за пределами региона, им передадут выплаты в ближайшее время.

Кроме того, власти Анапы подготовили предварительные списки на получение компенсации в 50 и 100 тыс. руб. за частично или полностью утраченное имущество. Деньги будет переведены после завершения второго этапа обследования квартир. Собственникам сгоревших квартир на мансардном этаже предоставляют новые. Уже выделено 15 равнозначных квартир, четыре собственника предпочли денежную компенсацию.

В настоящее время продолжает демонтаж поврежденной кровли. На последующий ремонт закуплены уже все необходимые строительные материалы. При этом, отмечают в администрации Анапы, деньги из средства фонда капремонта направляться не будут. Полностью ремонт крыши планируется завершить к 1 июня 2021 года. Однако жильцы смогут начать возвращаться в свои квартиры уже после завершения демонтажа кровли, сообщил на заседании представитель управляющей компании. По его словам, это станет возможным в начале апреля 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, восьмиэтажный жилой дом по улице Лазурной в Анапе загорелся ночью 12 марта. Были эвакуированы 300 человек, горело 1,6 тыс. кв. м., к тушению привлечены 130 человека, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать только спустя восемь часов.

В отношении одного из жильцов, построившего сауну в техническом помещении квартиры, возбуждено уголовное дело. Разрешения на это он не получал.

16 марта стало известно, что управляющая компания предоставит новые квартиры жителям сгоревшего дома. Всего новые квартиры должны были получить 23 человека.

Алексей Белянин