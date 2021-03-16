В Анапе управляющая компания предоставит новые квартиры жильцам сгоревшего дома

Управляющая компания предоставит новые квартиры жителям сгоревшей анапской многоэтажки, расположенной по улице Лазурной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Новое жилье получат жители 23 сгоревших дотла квартир. Владельцы пострадавших в результате пожара квартир получат по 50 и 100 тыс. руб. на человека из муниципального бюджета (обязательная выплата имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в рамках введенного режима ЧС). Кроме того, все погорельцы получат первичную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека.

Ремонтировать кровлю и инженерные сети дома также будет управляющая компания. Сейчас электричество в доме полностью восстановлено, однако в целях безопасности каждую квартиру будут подключать отдельно. Такая же ситуация с водо- и газоснабжением.

По данным мэрии Анапы, сейчас в санаториях города размещены более 100 семей.

Как писал “Ъ-Кубань”, восьмиэтажный жилой дом по улице Лазурной в Анапе загорелся ночью 12 марта. Были эвакуированы 300 человек, горело 1,6 тыс. кв. м., к тушению привлечены 130 человека, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать только спустя восемь часов.

В отношении одного из жильцов, построившего сауну в техническом помещении квартиры, возбуждено уголовное дело. Разрешения на это он не получал.

Виктория Колганова