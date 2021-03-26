Замглавы Минфина считает рост процентных ставок неизбежным

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что процентные ставки в России будут расти. Он поблагодарил Центробанк за повышение ключевой ставки.

«Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% — мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах ЦБ. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать»,— сказал господин Моисеев на конференции Ассоциации банков России (цитата по ТАСС).

Замглавы Минфина считает, что решение ЦБ повысить ставки стало «холодным душем». По мнению господина Моисеева, повышение ставки нужно, чтобы «люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит».

Банк России повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых 19 марта. ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. В первой декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ снизилась с 4,53% до 4,51%.

О влиянии решения ЦБ на ставки по вкладам и кредитам — в материале “Ъ” «Равнение наверх».