Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ снизилась до 4,51%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады марта сократилась до 4,51%. В первой декаде месяца размер ставки достигал 4,53%, сообщает Центробанк РФ.

Напомним, 2020 год завершился сильнейшим с 2016-го падением ставок по срочным вкладам. К концу декабря средний показатель максимальных ставок крупнейших банков России составил 4,486%. Снижение ставок у банков продолжается шестой год подряд.

В прошлую пятницу, 20 марта, совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Регулятор также заявил о готовности сделать это еще раз в ближайшее время.

О решении ЦБ читайте в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».