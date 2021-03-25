Равнение наверх

19 марта Банк России принял решение повысить уровень ключевой ставки с 4,25% до 4,5% годовых. Эксперты прогнозируют: денежная политика ЦБ будет ужесточаться и дальше, что приведет к росту ставок по кредитам и депозитам.

Смена курса

Банк России не менял ставку с 27 июля прошлого года. Однако этому предшествовал период ее активного снижения — это была реакция на вызванный пандемией экономический кризис, когда потребовалось не допустить потери ликвидности финансовой системой; подобным образом действовали центральные банки всех стран.

С начала февраля по конец июля 2020 года Банк России опустил уровень ключевой ставки с 6,25% до 4,25% годовых. Доходности рублевых депозитов шли параллельным курсом: с января по август средние ставки по рублевым вкладам в российских банках на срок один-три года упали с 5,5% до 4,1% годовых, то есть примерно до официального уровня инфляции. Что касается долларовых депозитов, то ставки по ним и до кризиса были в районе символических 1% годовых, а после снижения до околонулевых значений ставки ФРС США они опускались до 0,5%.

Однако если в США монетарные власти, судя по их заявлениям, пока не особенно обеспокоены ростом инфляции, то российский регулятор, видимо, решил принять меры против роста цен, поскольку инфляция в России, по последним официальным данным, уже достигла 5,7% в годовом выражении, существенно превысив четырехпроцентный целевой ориентир ЦБ.

«Банк России отдельно упомянул о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях с учетом фактических данных по инфляции и экономической динамике,— отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.— На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости неотложной корректировки параметров денежно-кредитной политики, то есть инфляционная угроза оценивается весьма высоко, поэтому можно ожидать дальнейшего роста ключевой ставки уже на ближайшем заседании». По его мнению, учитывая значительный уровень инфляции и доходностей ОФЗ, нельзя исключать и изменения ключевой ставки на размер, превышающий минимальный шаг. При этом, если исходить исключительно из сложившегося уровня доходности по ОФЗ и его исторического спреда к ставке RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики Банка России, повышение ставки до нижней границы нейтрального диапазона (5,0–6,0%) кажется предрешенным, а достижение середины нейтрального диапазона — вполне вероятным.

Решение об увеличении ключевой ставки было ожидаемо рынком, рассказывает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Основные причины — смещение баланса в сторону проинфляционных рисков ввиду более быстрого восстановления платежеспособного спроса и темпов восстановления экономической активности, а также роста внешнего спроса на фоне массовой вакцинации населения. В базовом сценарии ЦБ завершил цикл снижения ставки, и в среднесрочной перспективе следует ожидать возврата ставки к нейтральному диапазону, 5–6% годовых, полагает он, при этом в течение 2021 года ожидается мягкая денежно-кредитная политика, и ставка если и будет повышена в течение года, то незначительно — в пределах 75 базисных пунктов (б. п.).

«Основной фактор, который будет определять динамику ключевой ставки в ближайшей и среднесрочной перспективе,— инфляция, говорит директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков. В последние месяцы она заметно подскочила, поэтому неудивительно, что ключевая ставка была повышена на 0,25%. С другой стороны, если инфляционные факторы носили сезонный характер и пойдут на спад в марте-апреле, то вполне возможно, что далее ЦБ оставит ключевую ставку без изменений».

Синхронное плавание

Вслед за ростом ключевой ставки произойдет и повышение ставок по банковским вкладам, считают участники рынка. «Происшедший и теперь уже неизбежный будущий рост ключевой ставки будет трансформироваться в рост ставки по депозитам населения, прежде всего наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года,— прогнозирует Максим Петроневич.— Рост безрисковой кривой доходности ОФЗ уже отразился и на росте ставок для корпоративного сектора, особенно для наиболее надежных заемщиков, которые привлекают капитал с минимальными к ОФЗ спредами». По его словам, сейчас ожидания по ключевой ставке, исходя из кривой свопов, на горизонте от шести до девяти месяцев выросли с 4,7% до 5,6%, на горизонте года — с 5% до 6,1%, на горизонте до двух лет — с 5,5% до 6,2%. Это значит, что по депозитам можно ожидать роста доходности в рамках 50–70 б. п. для депозитов до года и свыше 70 б. п. — для более длинных депозитов.

«Думаем, что в ближайшее время ставки по вкладам выйдут на новый уровень, который будет отражать новые ожидания по ключевой ставке,— говорит директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев.— В рамках базового сценария ожидаем повышения ключевой ставки до уровня 4,50–4,75% к концу 2021 года, однако в случае сохранения темпов роста цен на высоком уровне ЦБ может пойти на более агрессивное повышение ставки». По его словам, в доходности ОФЗ и прочих инструментов финансового рынка уже заложено повышение ключевой ставки до уровня 5% в начале 2022 года, однако ставки по кредитам и депозитам обычно корректируются с опозданием. Крупные банки уже начали повышать ставки по депозитам, и этот рост продолжится вместе с ростом ключевой ставки.

«На наш взгляд, мы вступаем в достаточно длительный период постепенного повышения ставок по депозитам физических лиц. Резких скачков не ожидаем, но ставки на уровне 5,5–6,5% на долгосрочные, свыше года, вклады будут не так уж и редки. В то же время ставки на краткосрочные вклады вряд ли будут повышаться без существенного изменения ключевой ставки ЦБ»,— полагает Александр Сычков.

В настоящее время на рынке наблюдается тенденция роста ставок по вкладам на долгие сроки — от полутора лет, говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта-банка Геннадий Чаусов. По его прогнозам, в течение полугода ставки по вкладам на рынке могут увеличиться на 20–30 б. п., при этом на их динамику будет сильно влиять восстановление потребительского спроса.

Кредитных ставок для населения это может коснуться в меньшей степени, полагает Максим Петроневич. Ставки по ипотеке пока по-прежнему привязаны к действующей госпрограмме льготной ипотеки. Ставка же по потребительским ссудам в меньшей степени определяется стоимостью фондирования и в большей степени — надбавками за риск. Снижение этих набавок на фоне ожидаемого роста экономики и доходов населения и снижения безработицы должно компенсировать удорожание фондирования.

Ринат Кутуев придерживается иной точки зрения. «В среднесрочной перспективе ожидаем роста ставок по ипотеке в пределах 0,5%, по потребительским кредитам в диапазоне 0,5–1,0%»,— говорит он. В 2021-м ставки по ипотеке оттолкнутся от дна и постепенно будут корректироваться в сторону увеличения в рамках ожидания роста ключевой ставки, считает Максим Тимошенко. По его словам, рост ставок будет плавным, поскольку в базовом сценарии мягкая денежная политика ожидается в течение всего 2021 года.

Тренд динамики ставок по кредитам будет формироваться исключительно в связке с решениями Центрального банка, полагает Александр Сычков. «Сейчас предпосылок для их значительных изменений нет, поэтому не ожидаем, что в течение года будут резкие колебания,— говорит он.— В борьбе за хороших заемщиков, возможно, будут появляться программы кредитования, политика ставок по которым будет отличаться от общего тренда. Например, есть предложения, когда для показавшего надежность заемщика снижается уровень ставки». Что касается ипотеки, то, по его мнению, потенциал снижения ставок исчерпан и после завершения программы льготного кредитования они вырастут на 1–2 процентных пункта.

Петр Рушайло