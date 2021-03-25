Цены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделю

Средние потребительские цены на бензин выросли на 12 копеек с 15 по 21 марта в России, сообщил Росстат. Они достигли 47,31 руб. за литр.

Рост цен на бензин и дизельное топливо:

АИ-92 — 13 коп., до 44,64 руб.;

АИ-95 — на 13 коп., до 48,25 руб.;

АИ-98 — на 6 коп., до 54,83 руб.;

дизельное топливо — на 4 коп., до 49,34 руб.

Цены на бензин выросли в 67 региональных столицах. Больше всего — в Махачкале (1,4%) и в Петропавловске-Камчатском (1,1%). В Южно-Сахалинске стоимость бензина снизилась на 0,4%, в Мурманске — на 0,1%. В Москве цена выросла на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

О том, кто выиграет от сдерживания цен на топливо,— в материале “Ъ” «Надбавка за переработку».