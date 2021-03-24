Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ в Стокгольме

Россиянка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Выступление спортсменки оценили в 81,00 балла.

Второе место заняла японка Рики Кихира (79,08 балла), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева с 78,86 балла. Еще одна российская спортсменка Александра Трусова заняла 12-е место (64,82 балла).

В пятницу, 26 марта, фигуристки выступят с произвольной программой. ЧМ закончится 28 марта.

Подробнее о чемпионате — в публикации “Ъ” «Всем медали, мужчинам — квоты».