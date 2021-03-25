Шойгу сообщил о создании в Крыму нового полка ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии»,— сказал господин Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он добавил, что сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».