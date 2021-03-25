Путин будет «расширять географию» поездок после изучения эффекта от прививки

Президент России Владимир Путин намерен посещать больше различных объектов после того, как будет известно о эффекте от прививки, которую он сделал. Глава государства сказал об этом на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства. Президент получил вакцину 23 марта.

«Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров»,— сказал господин Путин, отвечая на приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку в Москве. Заседание транслировал телеканал «Россия 24».

Владимир Путин сделал прививку без присутствия СМИ. Кремль не раскрывает, какую вакцину он использовал. В России одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова.

Как зарубежные СМИ отреагировали на то, что президент привился непублично, — в подборке “Ъ FM”.