Зарубежные СМИ: Почему Владимир Путин не стал вакцинироваться публично?

Западные СМИ озадачены решением президента Владимира Путина сделать прививку не под камерами. Пример российского лидера мог бы ускорить темпы вакцинации, по которым страна уступает Европе и США. Что иностранные СМИ пишут о вакцинации Владимира Путина? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Ему это не нравится»,— цитируют западные СМИ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. И это необычная характеристика Владимира Путина, который неоднократно раздевался перед камерами во время выходных в Сибири, у ледяной купели на Крещение и, в конце концов, во время медосмотров в прошлом, отмечает The Guardian.

Решение Кремля окутать тайной вакцинацию президента странно, в том числе потому что это могло бы дать толчок прививочной кампании в России. Ведь «Спутником V» привились немногим более 4% граждан. В Великобритании вакцину получил каждый второй взрослый гражданин, в США таких — 14%. Даже в Германии, власти которой в свое время признали провал прививочной кампании, 9% жителей сделали хотя бы один укол, продолжает The Guardian.

Среди лидеров других стран, которые вакцинировались, чтобы развеять опасения общественности по поводу поспешно разработанных вакцин, — Джо Байден, Борис Джонсон, Владимир Зеленский. В России же самый высокопоставленный чиновник, который получил прививку под телекамерами, — министр обороны Сергей Шойгу.

Цель Путина — обезопасить от коронавируса 60% населения к июлю, напоминает BBC. Но для этого темпы вакцинации надо разогнать от нескольких тысяч уколов в день до 700 тыс. — и это только один укол из двух. Несмотря на то, что Россия рекламирует «Спутник V», как самый лучший и доступный препарат, интерес к вакцинации на родине незначительный, пишет издание. В феврале, по данным социологов, 62% россиян не хотели делать прививку, несмотря на 92-процентную эффективность «Спутника V».

BBC пишет, что во многом это связано с падением числа заболевших в России, с тем, что о летальных случаях почти не сообщается, а локдауна в стране давно не было. Сопротивление вакцинации объясняется и популярными среди россиян теориями заговора, отмечает The Guardian: многие по-прежнему полагают, что коронавирус — это биологическое оружие.