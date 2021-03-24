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Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Зарубежные СМИ: Почему Владимир Путин не стал вакцинироваться публично?

24 марта, среда

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Западные СМИ озадачены решением президента Владимира Путина сделать прививку не под камерами. Пример российского лидера мог бы ускорить темпы вакцинации, по которым страна уступает Европе и США. Что иностранные СМИ пишут о вакцинации Владимира Путина? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.


«Ему это не нравится»,— цитируют западные СМИ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. И это необычная характеристика Владимира Путина, который неоднократно раздевался перед камерами во время выходных в Сибири, у ледяной купели на Крещение и, в конце концов, во время медосмотров в прошлом, отмечает The Guardian.

Решение Кремля окутать тайной вакцинацию президента странно, в том числе потому что это могло бы дать толчок прививочной кампании в России. Ведь «Спутником V» привились немногим более 4% граждан. В Великобритании вакцину получил каждый второй взрослый гражданин, в США таких — 14%. Даже в Германии, власти которой в свое время признали провал прививочной кампании, 9% жителей сделали хотя бы один укол, продолжает The Guardian.

Среди лидеров других стран, которые вакцинировались, чтобы развеять опасения общественности по поводу поспешно разработанных вакцин, — Джо Байден, Борис Джонсон, Владимир Зеленский. В России же самый высокопоставленный чиновник, который получил прививку под телекамерами, — министр обороны Сергей Шойгу.

Цель Путина — обезопасить от коронавируса 60% населения к июлю, напоминает BBC. Но для этого темпы вакцинации надо разогнать от нескольких тысяч уколов в день до 700 тыс. — и это только один укол из двух. Несмотря на то, что Россия рекламирует «Спутник V», как самый лучший и доступный препарат, интерес к вакцинации на родине незначительный, пишет издание. В феврале, по данным социологов, 62% россиян не хотели делать прививку, несмотря на 92-процентную эффективность «Спутника V».

BBC пишет, что во многом это связано с падением числа заболевших в России, с тем, что о летальных случаях почти не сообщается, а локдауна в стране давно не было. Сопротивление вакцинации объясняется и популярными среди россиян теориями заговора, отмечает The Guardian: многие по-прежнему полагают, что коронавирус — это биологическое оружие.

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