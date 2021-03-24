Песков: какой вакциной привился Путин, знают только он и врач

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, какой из трех российских вакцин от коронавируса COVID-19 привился Владимир Путин. Глава государства вакцинировался накануне, 23 марта. Процедура вакцинации прошла без прессы.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Он добавил, что сегодня, 24 марта, президент работает в обычном графике: у него намечено несколько встреч «внутреннего характера». «Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода»,— уточнил Дмитрий Песков.

Вторую дозу вакцины господин Путин планирует получить через три недели. «Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три — второй»,— уточнил пресс-секретарь.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. О намерении привиться одной из российских вакцин президент сообщил 22 марта. Также он заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. За три месяца вакцинации в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения).

Почему темпы прививочной кампании не устраивают власти — в материале “Ъ FM” «Вакцинации придадут ускорение».