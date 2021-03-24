Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина после прививки

Президент России Владимир Путин, который вчера сделал первую прививку от коронавируса, чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент чувствует себя хорошо»,— сказал Дмитрий Песков агентству «Интерфакс». По его словам, прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту «в установленные сроки».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, какой из трех российских вакцин от коронавируса COVID-19 привился Владимир Путин. Он сказал, что это знают только президент и его врач. Процедура вакцинации прошла без прессы.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. О намерении привиться одной из российских вакцин президент сообщил 22 марта. Также он заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. За три месяца вакцинации в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения).

Почему темпы прививочной кампании не устраивают власти — в материале “Ъ FM” «Вакцинации придадут ускорение».