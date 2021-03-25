«Норникель» ввел должности вице-президентов по инвестпроектам и экологии

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» ввела должность вице-президента по управлению инвестиционными проектами, а также вице-президента по экологии и промышленной безопасности. Ими стали соответственно Андрей Амбарцумян, ранее возглавлявший департамент управления стратегическими проектами, и Станислав Селезнев, занимавший пост директора департамента экологии.

«Новые назначения призваны усилить важнейшие направления для развития компании: управление инвестициями и капитальным строительством, а также программы в области экологии и промышленной безопасности»,— говорится на сайте компании.

Инвестпрограмма «Норникеля» предусматривает обновление активов, строительство новых мощностей и экологические мероприятия, уточнила пресс-служба компании.

1 марта «Норникель» упразднил должность первого вице-президента—операционного директора. Свой пост покинул вице-президент Сергей Дяченко. Организационные изменения в компании начались после ряда аварий, повлекших за собой человеческие жертвы и вред окружающей среде. Напомним, в ночь на 20 февраля на предприятии обрушилось здание дробильного цеха и двух галерей. Восемь сотрудников «Норильскникельремонта» оказались под завалами, трое из них погибли. 29 мая 2020 года произошла авария на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента резервуара разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. «Норникель» выплатил 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора.

Подробнее об изменениях в структуре «Норникеля» — в материале “Ъ”.