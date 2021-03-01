«Норникель» упразднил должность операционного директора

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» упразднила должность первого вице-президента—операционного директора. Свой пост покидает вице-президент Сергей Дяченко.

«В связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента—операционного директора»,— говорится на сайте «Норникеля». Теперь управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах — «Норильском», «Кольском» и «Забайкальском».