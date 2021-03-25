«Тамбов» отстранил от тренировок двух подозреваемых в незаконных ставках

Футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, которых заподозрили в участии в незаконных ставках, отстранены от тренировок, заявил спортивный директор клуба Павел Худяков. Российский футбольный союз (РФС) накануне объявил, что начал проверку информации о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» «по изменению хода ряда матчей».

«Чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу»,— рассказал «РИА Новости» спортивный директор «Тамбова».

Если информация о допущенных нарушениях подтвердится, футболистам грозит длительная дисквалификация. Источник “Ъ”, знакомый с деталями инцидента, уточнил, что упомянутая информация была направлена в РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций.

Подробности — в публикации “Ъ” «Футболисты "Тамбова" сыграли в свою игру».