«Интерфакс»: Юлия Навальная снова улетела в Германию

Юлия Навальная, супруга политика Алексея Навального, 24 марта улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство не приводит подробностей. Госпожа Навальная не сообщала о своем отправлении в социальных сетях.

Адвокат госпожи Навальной заявила «РИА Новости», что не располагает информацией о ее возможном отъезде в Германию. «У меня нет никакой информации о Юлии Навальной»,— сказала она.

10 февраля «Интерфакс», «РИА Новости» и Der Spiegel сообщали о полете Юлии Навальной из Москвы во Франкфурт-на-Майне.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Накануне координатор региональных штабов политика Леонид Волков заявил, что самочувствие Алексея Навального в колонии ухудшилось. Представители УФСИН по Владимирской области заявили, что политик проходил медобследование, по результатам которого состояние его здоровья было оценено как стабильное и удовлетворительное.

О планах соратников Алексея Навального — в материале “Ъ” «На протесты по регистрации».