Регулятор США: AstraZeneca предоставила устаревшие данные о своей вакцине

Независимый комитет по мониторингу данных (DSMB), отслеживающий проведение клинических испытаний лекарственных препаратов в США, уведомил в понедельник Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), а также AstraZeneca о том, что фармацевтическая компания в своем последнем отчете об эффективности вакцины от COVID-19 использовала «устаревшую информацию». По мнению регулятора, из-за этого оценка эффективности вакцины может быть неполной и неточной. Власти США уже призвали компанию связаться с DSMB и сделать все возможное, чтобы предоставить новейшие данные о вакцине.

Напомним, в понедельник AstraZeneca сообщила, что в ходе третьей фазы клинических испытаний в США ее вакцина AZD1222 показала 79-процентную эффективность предотвращения заболевания СOVID-19 с ярко выраженными симптомами, а также оказалась на 100% эффективной для предотвращения тяжелого протекания болезни. При этом компания отметила, что в результате проверки было установлено, что применение вакцины не приводит к повышенному риску возникновения тромбоза. В ходе испытания на 21,5 тыс. пациентов не было выявлено ни одного подобного случая.

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

О скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».

Кирилл Сарханянц